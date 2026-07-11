Haberler

Küçükçekmece'de bir eve uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

Küçükçekmece'de bir eve uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonda 81 içimlik narkotik madde ve 2 bin 400 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, bir evde yapılan aramada, kullanıma hazır narkotik madde ele geçirildi. Bir şahıs gözaltına alındı.

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde, bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerce, A.G. (48) isimli şahısta gözaltına alındı. Öte yandan adreste, 81 içimlik kullanıma hazır narkotik madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 lira para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntülerin adresi Çin: Çiftçiler firar eden yüzlerce yılanın peşine böyle düştü

Çaresiz çiftçiler firar eden yüzlerce yılanın peşine böyle düştü
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Memurluk şartları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak