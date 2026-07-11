Küçükçekmece'de bir eve uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

Küçükçekmece'de, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, bir evde yapılan aramada, kullanıma hazır narkotik madde ele geçirildi. Bir şahıs gözaltına alındı.

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde, bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerce, A.G. (48) isimli şahısta gözaltına alındı. Öte yandan adreste, 81 içimlik kullanıma hazır narkotik madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 lira para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı