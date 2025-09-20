Küçükçekmece'de Trafikte Magandalık: 48 Bin TL Ceza!

Küçükçekmece Tem Otoyolu'nda trafikte makas atarak ilerleyen ve sürücülere ağır hakaretler eden maganda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bir sürücüye de kaza yaptıran şahsa toplamda 48 bin 607 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün Küçükçekmece Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Trafikte makas atan bir kişi, hem kendi hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücülere hakaretler de savuran sürücü, makas atarken bir araca çarptı. Hakaret üzerine hakaret eden maganda o anları da kayda aldı. Sürücünün tepki çeken görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından magandanın kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan E.U.'ye "sürücü belgesiz araç kullanmak", "makas atmak", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak" tan toplamda 48 bin 607 TL idari para cezası kesilirken, sürücü hakkında adli adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL