Küçükçekmece'de Tek Teker Şovu Olay Çıkardı

Küçükçekmece'de parkta tek teker şov yapan motosikletli vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece Sefaköy Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan parkta motorsikletli bir kişi tek teker şov yaptı. Duruma sinirlenen vatandaşlar adamı motosikletten indirdi. Daha sonra tekme tokat dövdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL