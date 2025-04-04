3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

Saat bile verilmişti! Tüm gözler Bahçeli'yi aradı ama bulamadı
Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar
Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

Küçükçekmece'de Tek Teker Şovu Olay Çıkardı

Küçükçekmece'de Tek Teker Şovu Olay Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de parkta tek teker şov yapan motosikletli bir vatandaş, sinirlenen diğer vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Küçükçekmece'de parkta tek teker şov yapan motosikletli vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece Sefaköy Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan parkta motorsikletli bir kişi tek teker şov yaptı. Duruma sinirlenen vatandaşlar adamı motosikletten indirdi. Daha sonra tekme tokat dövdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.