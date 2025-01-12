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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Motosikletli Saldırganlar Kamerada

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Küçükçekmece'de bir vatandaşın eşiyle fırına giderken motosikletli saldırganlar tarafından ağır yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarına başladı.

Küçükçekmece'de Cadde ortasında silahlı saldırı yapan motosikletli şahıslar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de dün akşam eşiyle fırına giderken husumetlileri tarafından uğradığı silahlı saldırıda Serdar A. İsimli vatandaş ağır yaralanmıştı. Olay öncesi saldırganların motosiklet ile gelişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre o bölgede esnaf olan Serdar A. İsimli bir vatandaş cadde üzerindeki fırından ekmek aldıktan sonra eşiyle evine dönüyordu. O sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Saldırganların olay öncesi cadde üzerinde gelişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - 3.Sayfa
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