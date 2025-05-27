Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de 19 yaşındaki Ahmet Karadağ sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Sakakuşu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Ahmet Karadağ sokakta yürüdüğü sırada plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan kendisine doğru 5 el ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği genç, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet Karadağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL