Küçükçekmece'de Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti

Küçükçekmece'de Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bir restoran önünde park yeri yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Saldırganlar, restoran sahiplerine bıçak çekip camları kırarak kaçtı.

Küçükçekmece'de, park yeri nedeniyle tartıştıkları kuryeyi restoranın önüne kadar takip eden şahıslar, iş yeri sahiplerine bıçak çekip restoranın camını kırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iş yeri camlarının sandalye ile kırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir restoranın paket servisini yapmak için ilerleyen motosikletli kurye ile seyir halindeki 67 AFE 851 plakalı otomobil sürücüsü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası motosiklet sürücüsü restorana geri dönerken araç şoförü ise, yanındakilerle onu takip ederek restoranın önüne geldi. Bir süre sonra otomobildeki şahıslar, lokantanın içine girerek iş yeri sahipleri aralarında arbede yaşandı. Araçtan inen şüpheliler, restoran sahiplerine bıçakla çekip daha sonra kaldırımdaki sandalyelerle restoranın camını kırdı. Olay sonrası saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin olayla ilgili çalışması sürüyor. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü

Bakan Fidan Rusya'da! İşte gözlerin çevrildiği zirveden görüntüler
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı

Narin Güran cinayetinde, sanıkların beklediği karar çıktı
Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyat listesi
Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı

Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu

İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı

Beşiktaş'tan yılın ilk transferi! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.