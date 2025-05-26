Küçükçekmece'de Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti

Küçükçekmece'de, park yeri nedeniyle tartıştıkları kuryeyi restoranın önüne kadar takip eden şahıslar, iş yeri sahiplerine bıçak çekip restoranın camını kırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iş yeri camlarının sandalye ile kırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir restoranın paket servisini yapmak için ilerleyen motosikletli kurye ile seyir halindeki 67 AFE 851 plakalı otomobil sürücüsü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası motosiklet sürücüsü restorana geri dönerken araç şoförü ise, yanındakilerle onu takip ederek restoranın önüne geldi. Bir süre sonra otomobildeki şahıslar, lokantanın içine girerek iş yeri sahipleri aralarında arbede yaşandı. Araçtan inen şüpheliler, restoran sahiplerine bıçakla çekip daha sonra kaldırımdaki sandalyelerle restoranın camını kırdı. Olay sonrası saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin olayla ilgili çalışması sürüyor. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL