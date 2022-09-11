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Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

- Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı Küçükçekmece'de park halinde olan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

- Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de park halinde olan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Alevlerin yükseldiği otomobil yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Küçükcekmece Sultan Murat Mahallesi Köprü sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Alevlerin yükseldiği anlar kamerada

Park halinde bulunan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiği otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, sokak üzerine yaşanan panik anları ve otomobilden yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

Küçükçekmece İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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