Küçükçekmece'de site otoparkını su bastı
Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağış, bir sitenin otoparkını su bastı. Otoparkta aracı bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri olay yerine çağrılarak su tahliye çalışmaları başlatıldı.
Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağışta İstasyon Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkını su bastı. Bir anda otoparka dolan yağmur suyu, site sakinlerini tedirgin etti. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin su tahliye çalışması devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa