Küçükçekmece'de site otoparkını su bastı

Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağışta İstasyon Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkını su bastı. Bir anda otoparka dolan yağmur suyu, site sakinlerini tedirgin etti. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin su tahliye çalışması devam ediyor. - İSTANBUL