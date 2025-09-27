Haberler

Küçükçekmece'de Otluk Arazide Yangın Çıktı

Güncelleme:
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde otluk arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti

Güllü'ye büyük vefasızlık! Sanat dünyası resmen sınıfta kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
