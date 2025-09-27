Küçükçekmece'de Otluk Arazide Yangın Çıktı

Küçükçekmece ilçesinde otluk arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL