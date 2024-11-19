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Küçükçekmece'de Öldürülen Çocuğun Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

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İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden yabancı uyruklu çocuk, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Olay, bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

- Küçükçekmece'de ölen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen çocuğun cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta dün yabancı uyruklu Selim Attal ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Selim Attal olayda hayatını kaybetmişti. Attal'ın cenazesi Bahçelievler Yenibonsa'na da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Acılı aile Adli Tıp Kurumu önüne gelerek işlemlerin bitmesini bekledi. Otopsi işlemlerinin bitmesin ardından aile çocuğun cenazesini teslim aldı.

Küçükçekmece'de Öldürülen Çocuğun Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - 3.Sayfa
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