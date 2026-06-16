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Küçükçekmece Gölü'nde su samuru balık yerken görüntülendi

Küçükçekmece Gölü'nde su samuru balık yerken görüntülendi
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Küçükçekmece Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru, kıyıda balık yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Samur, balığı yedikten sonra yüzerek gözden kayboldu.

Küçükçekmece Gölü'nde nesli tükenmekte olan su samuru balık yerken görüntülendi.

Küçükçekmece Gölü'nde bugün sabah saatlerinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru görüldü. Kıyıya yakın yerde bulunan su samurunu gören vatandaşlar şoke oldu. Taşın yanında yakaladığı balığı yiyen su samuru daha sonra yüzerek gözden kayboldu. Yaşanan o anlar vatandaş tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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