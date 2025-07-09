Küçükçekmece'de Motosiklet Tartışması Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Öldürüldü

Küçükçekmece'de motosiklet tamiri yüzünden çıkan tartışmada, 16 yaşındaki genç döner bıçağıyla öldürüldü.

Olay, Küçükçekmece Yeni Mahalle'de geçtiğimiz pazar gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Yusuf Demirci, arkadaşlarıyla motosiklet tamiri konusunda tartıştı. Telefonla hakaret eden arkadaşları Demirci'yi dışarı çağırdı. Dışarı çıkan Yusuf Demirci, üç arkadaşı tarafından döner bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aileden adalet çağrısı

Yusuf Demirci'nin cansız bedenini almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen ailesi duruma isyan etti.

Baba Tahsin Demirci, olayın üç arkadaş arasındaki bir tartışmadan kaynaklandığını belirterek, "Motosiklet tamiri için yaparsın yapamazsın gelirsin gelmezsin diye tartışma başlamış. Sonrasında çocuğu bıçaklamışlar. Adalet inşallah tecelli olur. En yakın arkadaşlarıymış. Ailesinden hiç terbiye almamış insanlar bunlar" dedi.

Ben yandım başka anneler yanmasın

Anne Nazan Demirci ise büyük bir acı yaşadığını ifade ederek, "Döner bıçaklarıyla çocuğumun bütün organlarını doğrayarak öldürdüler. Onlardan kimse bizi aramadı. Çocuğumu yaktılar başka anneler yanmasın. Adalete güveniyorum. Benim çocuğumun kanını yerde bırakmayacağına inanıyorum. Benim çocuğum daha 16 yaşında eli ekmek tutmaya başlamıştı. Ben anne olarak yandım bittim, öldüm. Biz daha nasıl dayanırız biz onun düğününe gideceğiz derken cenazesini aldık. Başka aileler yanmasın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL