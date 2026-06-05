Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina yerle bir oldu

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Bu sırada kenarda bulunanlar binadan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtulurken, yıkım cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Pelikan Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamına giren 5 katlı bir binanın yıkımına başlandı. Yıkım yapılırken iş makinesinin darbesiyle bina yerle bir oldu. Ortalık toz bulutuyla kaplandı. Bu sırada bazı kişiler, binadan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı