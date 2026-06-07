Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm alanında yangın

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan sitenin bahçesinde yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Şehit Özgür Güven Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitenin bahçesindeki hurda malzemeler, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Büyüyen alevler, sitedeki binaların alt katlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı