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Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

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İstanbul Küçükçekmece'de sabah işe giden güvenlik görevlisi Abdullah A., kasklı bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 5 mermi isabet eden 45 yaşındaki adam hastanede kurtarılamadı. Polis saldırganı arıyor.

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde işe gittiği sırada kasklı bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de güvenlik görevlisi olan ve motosikletiyle işe giden Abdullah A. (45), henüz kimliği belirlenemeyen kasklı bir şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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