Küçükçekmece'de Kadın Zorla Araca Bindirildi

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde bir kadın, tartışma sonrası araçtan inmesine rağmen yanındaki adam tarafından zorla araca bindirildi. Olayın görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de iddiaya göre tartışma sonrası araçtan inen kadın, yanındaki adam tarafından zorla tekrar araca bindirildi. Sürücü gaza basarak oradan uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçta bulunan biri kadın iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüyünce kadın araçtan indi. Ardından aşağı inen sürücü, çığlık atan kadını zorla araca bindirip oradan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

