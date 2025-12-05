Haberler

Küçükçekmece'de polisten kaçarken yaşlı kadını ezen şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir kadını ezerek ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Ağır yaralı kadın hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin 2 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu.

Küçükçekmece'de, 2 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak araçla kaçtığı sırada kadını ezen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana gelmişti. Cadde üzerindeki bir tatlıcıya hafif ticari araç ile malzeme getiren K.A. isimli şüpheli, bölgedeki KGYS kamerasının yüz tanıma sistemine yakalanmıştı. O sırada caddede uygulama yapan polis ekiplerine durum bildirilmiş ve polisler şüpheliyi durdurarak kimlik istemişti. Şüpheli şahıs kimliğinin araçta olduğunu söyledikten sonra, yanındaki 2 kişi ile araca binip kaçmış ve araçla Osmanbey Sokak'a girerek kaçtığı sırada yolun karşısına geçen Seval T. (60) isimli kadını ezmişti. Yaşlı kadın araç altında sürüklenerek ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma yaptı. Olayda kullanılan araç terk edilmiş halde bulunurken, şüphelinin K.A. isimli şahıs olduğu ve Başakşehir'e kaçtığı tespit edildi. Şüpheli K.A. (34) bulunduğu adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kimlik tespitinde hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bu nedenle farklı kimlik göstererek uygulama noktasından kaçtığı belirlendi. Şüpheli şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Seval T.'nin bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
