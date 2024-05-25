Motosikletle gelip kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerinde patlama

Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İŞ YERİNE PATLAYICI MADDE ATIP KAÇTILAR

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre, motosikletle gelen kişiler iş yerine patlayıcı madde atarak uzaklaştı.

EKİPLER BÖLGEDE

Olayın ardından adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.