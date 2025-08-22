Küçükçekmece'de İş Makinesi Tırdan Düştü

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkımı için getirilen iş makinesi tırın üzerinden düştü. Kazada park halindeki bir araç hasar gördü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak bir bina için getirilen iş makinesi tırın üzerinden düştü. İş makinesi, park halinde bulunan bir araca çarptı ve araca dayanarak durdu.

Kazayı gören mahalle sakinleri ve olay yerindeki çalışanlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak iş makinesinin bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapattı. Ardından, iş makinesi güvenli bir şekilde indirmek için kurtarma vinci talep edildi. İş makinesi, yaklaşık 2 saat süren titiz bir çalışmanın ardından vinç yardımıyla kurtarıldı. Kazada şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, park halindeki otomobilde maddi hasar oluştu. - İSTANBUL