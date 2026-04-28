Küçükçekmece'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Küçükçekmece'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki iki katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı