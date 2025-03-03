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Küçükçekmece'de İftar Vakti Yangın Paniği

Küçükçekmece'de İftar Vakti Yangın Paniği
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İstanbul Küçükçekmece'de iftar vakti 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

İstanbul Küçükçekmece'de iftar vakti 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00'da Kartaltepe Mahallesi Şadırvan Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sararken, iftar vaktinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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