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Küçükçekmece'de Hırsızlık: Kasklı Şüpheli Motosikleti Çaldı

Küçükçekmece'de Hırsızlık: Kasklı Şüpheli Motosikleti Çaldı
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Küçükçekmece'de kaskla yüzünü gizleyen bir hırsız, park halindeki motosikleti çaldı. Olaydan sonra kısa sürede yakalanan şüphelinin 10 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de kaskla yüzünü gizleyen hırsızın, park halindeki motosikleti çaldı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece'de 9 Mart'ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklet çalındı. Şikayet üzerine inceleme başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Ardından hırsızın kimliğini belirlendi. Şüpheli E.D. polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu belirlenirken, çalınan motosiklette bulunarak sahibine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık anı kameraya yansıdı. Görüntülerde başındaki kaskla yüzünü gizleyen hırsızın, bir süre uğraştıktan sonra motosikleti çalıp kaçtığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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