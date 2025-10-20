Küçükçekmece'de Halı Yıkamacıda Yangın: Elektrik Tellerine Sıçradı

Küçükçekmece'de bir işlerinde başlayan yangın büyüyerek elektrik tellerine sıçradı. Meydana gelen yangında peş peşe patlamalar yaşanırken, sokakta elektrikler kesildi. Panik anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Yangın, 00.30 sıralarında Küçükçekmece Yarım Burgaz Mahallesi, 2. Aydoğdu Sokak'ta bulunan bir halı yıkamacı dükkanında meydana geldi. Tek katlı iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple başlayan ve hızla büyüyen yangın elektrik tellerine de sıçradı. Elektrik direğinde patlamalar peş peşe gelirken sokakta elektrikler kesildi. Patlamaların şiddetiyle işlerinin yanında bulunan binanın camları tuzla buz oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Patlamaların paniğe sebep olduğu yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Yangın sebebiyle halı yıkama dükkanı büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL