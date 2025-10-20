Haberler

Küçükçekmece'de Halı Yıkamacıda Yangın: Elektrik Tellerine Sıçradı

Küçükçekmece'de Halı Yıkamacıda Yangın: Elektrik Tellerine Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Yarım Burgaz Mahallesi'nde bir halı yıkamacıda çıkan yangın, elektrik tellerine sıçrayarak büyüdü. Olayda patlamalar meydana gelirken, sokakta elektrikler kesildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Küçükçekmece'de bir işlerinde başlayan yangın büyüyerek elektrik tellerine sıçradı. Meydana gelen yangında peş peşe patlamalar yaşanırken, sokakta elektrikler kesildi. Panik anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Yangın, 00.30 sıralarında Küçükçekmece Yarım Burgaz Mahallesi, 2. Aydoğdu Sokak'ta bulunan bir halı yıkamacı dükkanında meydana geldi. Tek katlı iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple başlayan ve hızla büyüyen yangın elektrik tellerine de sıçradı. Elektrik direğinde patlamalar peş peşe gelirken sokakta elektrikler kesildi. Patlamaların şiddetiyle işlerinin yanında bulunan binanın camları tuzla buz oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Patlamaların paniğe sebep olduğu yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Yangın sebebiyle halı yıkama dükkanı büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 508.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

7 maçtır kaybetmiyorlar! Gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye dikti
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar

Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı

Küçük çocuğu savurdu, Özek'e tokat attı! Saran'ın o anları
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

7 maçtır kaybetmiyorlar! Gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye dikti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı kimdir?

İpi göğüsledi! İşte KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

3 gol, kırmızı kart, 2 gol iptali! Bu maçta her şey var
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.