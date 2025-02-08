Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt

Küçükçekmece'de Gecekonduda Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Küçükçekmece'de Gecekonduda Yangın: Maddi Hasar Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de bir gecekonduda çıkan yangın yan bina ile birlikte büyük hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak gecekonduda maddi hasar oluştu.

İstanbul Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, yan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi 1. Çalıkuşu Sokak'ta 2 katlı gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçradı. Yangının çıktığı gecekonduda kimse bulunmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakta gerçekleştirilen elektrik çalışması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Gecekonduya ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı binada maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Evin çatısı tahtadan olduğu için alev alması çabuk oldu"

Yangın hakkında konuşan Ümit Demir, "20 seneden fazladır burada oturuyordum. 1 ay önce taşındık oradan. Kız kardeşim aradı, 'ev yanıyor' dedi. En alt katta bizim hala eşyalarımız var. Gittim, çoğu kişi dışarı çıkarmışlar. İtfaiye çok geç geldi. Cennet Mahallesi'nden 5-6 dakika da gelmesi gerekiyordu. Evin çatısı tahtadan olduğu için alev alması çabuk oldu. Suriyeli vatandaşlar kalıyordu. Kimseye bir şey olmadı. Benim için manevi değeri var. 20 yıldan fazla o evde kaldık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
img

Kayıp hemşireden acı haber! Nehirde cansız bedeni bulundu
img

Nereden nereye! Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
Cengiz Ünder'in kariyeri tehlike altında

Fenerbahçe'de kabusu yaşayan Cengiz'e bir şok daha

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.