Haberler

Küçükçekmece'de park yeri kavgası: Olay anı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de bir vatandaşın fırın önüne park etmesi sonrası bina sakinleri ile arasında yaşanan tartışma kavga ile sonuçlandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de fırın önüne aracını park eden bir vatandaş ile bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, bir fırın önünde aracını kısa süreli park eden bir vatandaş ile bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle pide sırasında bekleyen vatandaş saldırıya uğradı. Yaşanan arbede anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti