Küçükçekmece'de park yeri kavgası: Olay anı kamerada
Küçükçekmece'de bir vatandaşın fırın önüne park etmesi sonrası bina sakinleri ile arasında yaşanan tartışma kavga ile sonuçlandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, bir fırın önünde aracını kısa süreli park eden bir vatandaş ile bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle pide sırasında bekleyen vatandaş saldırıya uğradı. Yaşanan arbede anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı