Küçükçekmece'de park yeri kavgası: Olay anı kamerada

Küçükçekmece'de fırın önüne aracını park eden bir vatandaş ile bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, bir fırın önünde aracını kısa süreli park eden bir vatandaş ile bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle pide sırasında bekleyen vatandaş saldırıya uğradı. Yaşanan arbede anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı