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Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık mütalaasını açıkladı

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Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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