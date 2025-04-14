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Küçükçekmece'de Boş Arazide Çürümüş Erkek Cesedi Bulundu

Küçükçekmece'de Boş Arazide Çürümüş Erkek Cesedi Bulundu
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde boş bir arazide yürüyen gençler tarafından çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ve inceleme ekipleri, cesedin uzun süre orada beklediğini ve 30 yaşlarında birine ait olduğunu tespit etti.

İstanbul Küçükçekmece'de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Ceset, ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. İddiaya göre arazide yürüyen gençler tarafından boş alanda hareketsiz yatan insan bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda çürümüş bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Uzun zamandır orada olduğu ve 30 yaşlarında olduğu düşünülen ceset, ekiplerin incelemesi sonrası cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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