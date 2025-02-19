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Küçükçekmece'de Bina Çatladı, Vatandaşlar Tahliye Edildi

Küçükçekmece'de Bina Çatladı, Vatandaşlar Tahliye Edildi
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İstanbul Küçükçekmece'de, bir binadan gelen çatlama sesi nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina etrafında güvenlik önlemleri alarak tahliye çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'de bir binadan henüz bilinmeyen bir nedenle çatlama sesi gelince, vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay, saat 23.20 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle çatlama sesi geldi. Çatlama seslerini duyan vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, vatandaşları binadan tahliye etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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