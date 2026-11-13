Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobil ters döndü, sürücü yara almadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobil ters döndü, sürücü yara almadı Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobil ters döndü, sürücü yara almadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de E-5 Karayolu Ankara istikameti yan yolda bariyerlere çarpan otomobil ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ters dönen araç nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Küçükçekmece'de E-5 Karayolu Ankara istikameti yan yolda bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ters dönen araç nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yaşananlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Acemi Cadı'nın Ceren'iydi! Bakın şimdi ne iş yapıyor
Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayanın vay haline
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var

7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar
Sedat Peker'den Emre Olur kararı! Tüm bağlarını kopardı

Yanından ayırmadığı ismin üstünü çizdi
Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak

Alışverişte yeni dönem! Artık zorunlu değil
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı