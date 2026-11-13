Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobil ters döndü, sürücü yara almadı

Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobil ters döndü, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de E-5 Karayolu Ankara istikameti yan yolda bariyerlere çarpan otomobil ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ters dönen araç nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Küçükçekmece'de E-5 Karayolu Ankara istikameti yan yolda bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ters dönen araç nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası yaşananlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.