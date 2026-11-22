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İstanbul Küçükçekmece'de ambulansın otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 26 AOV 658 plakalı otomobil ile ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi ve ambulans şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı