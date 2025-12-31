Küçükçekmece'de Alatepe Tankeri pervanesine dolanan zincir su altından görüntülendi

Küçükçekmece'de Demir Sahasında Türk bandıralı Alatepe tankerini kurtarma ve hasar tespit çalışmaları kapsamında su altına dalgıçlar daldı. Yapılan çekimlerde geminin pervanesine zincirinin dolandığı görüldü.

Küçükçekmece'de Demir Sahasında dün Alatepe gemisindeki 17, Kalbajar gemisindeki 14 mürettabatın sağlık durumunun iyi olduğu, temas sonrası herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığı belirtildi. Kalbajar gemisi dün kendi imkanları ile kurtuldu. Havanın kısmen elverişli hale gelmesiyle birlikte, Alatepe tankerini kurtarmaya ve hasar tespitine yönelik çalışmalar sabah saatlerinde başladı. Alatepe gemisinde hasar tespiti için dalgıçlar su altından görüntüler çekti. Çekilen görüntülerde geminin zincirlerinden birisinin pervaneye dolandığı ve hasar verdiği görüldü. - İSTANBUL