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Küçükçekmece'de Akaryakıt İstasyonunda Kadın Sürücüler Arasında Kavga

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İstanbul Küçükçekmece'de bir akaryakıt istasyonunda kadın sürücüler arasında sıra yüzünden kavga çıktı. Olayı gören istasyon çalışanları ve vatandaşlar araya girerek durumu sakinleştirmeye çalıştı.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre kadın sürücüler arasında sıra nedeniyle kavga çıktı. İstasyon çalışanları ve çevredeki vatandaşların güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan Shell akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen 2 kadın sürücü arasında iddiaya göre sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar araçlardan inerek kavga etmeye başladı. Tarafların kavgasını gören istasyon çalışanları ve vatandaşlar araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kısa süreli kavga sonrası taraflar oradan ayrıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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