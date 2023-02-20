Küçükçekmece'de 2021 yılında 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın olay yeri keşfi yapıldı 3. Sayfa Haberleri Küçükçekmece'de 2021 yılında 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın olay yeri keşfi yapıldı -Küçükçekmece'de 2 yıl önce Kurban Bayramı'ndaki silahlı çatışmada ölen genç için keşif yapıldıİSTANBUL Küçükçekmece'de 2021 yılında 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve... Küçükçekmece'de 2021 yılında 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın olay yeri keşfi yapıldı - Küçükçekmece'de 2 yıl önce Kurban Bayramı'ndaki silahlı çatışmada ölen genç için keşif yapıldı İSTANBUL Küçükçekmece'de 2021 yılında 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin açılan dava çerçevesinde keşif yapıldı. Keşifte tutuklu zanlılar, yaşananları anlattı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi'nde 23 Temmuz 2021 tarihinde 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Yaşanan çatışmada başından vurulan Osman Gümüş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Sezgin Özdemir ise ayağından vurularak yaralanmıştı. Açılan dava çerçevesinde tutuklu şahıslar, hakim ve savcı gözetiminde olayın yaşandığı caddeye getirildi. Cezaevi aracıyla getirilen tutuklu şahıslara çelik yelek giydirildiği görüldü. Polis ekipleri olay yerinin yaşandığı sokağa emniyet şeridi çekerek kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı keşifte, jandarma ekipleri olay yerinde tekrar inceleme yaptı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kurban Bayramı Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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