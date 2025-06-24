Küçük Kız Annesinden Ayrılmak İstemedi: Kazada Ağlayan Çocuk Polisi Sakinleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Küçük Kız Annesinden Ayrılmak İstemedi: Kazada Ağlayan Çocuk Polisi Sakinleştirdi
Haber Videosu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesi hafif yaralanan küçük kız, sağlık ekipleri gelene kadar annesinden ayrılmak istemedi. Olay yerinde bulunan polis memuru, ağlayan çocuğu sakinleştirerek yardımcı oldu.

Küçük kızı kazada hafif yaralanan annesinden ayrılmak istemedi

Annesi ambulansa binince ağlamaya başlayan çocuğu polis memuru sakinleştirdi

Arka koltukta emniyet kemeri takılı olan küçük kız kazayı yara almadan atlattı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü hafif yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan küçük kız ise yaralanan annesinden ayrılmak istemeyince uzun süre ağladı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Dişpark kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selin Gökçen K. idaresindeki 07 LGV 50 plakalı Chevrolet marka otomobil, Abdullah B. yönetimindeki 32 ADD 343 plakalı Volkswagen Polo marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Chevrolet marka otomobil refüje çıkarak trafik tabelasını devirdi ve askıda kaldı. Kazada sürücü Selin Gökçen K. hafif şekilde yaralanırken, arka koltukta emniyet kemeri takılı olan küçük kızı kazayı yara almadan atlattı.

Annesinden ayrılmak istemedi

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından küçük kız gözyaşlarına boğuldu. Annesine sıkı sıkı sarılan çocuk, annesinin ambulansa binmemesi için büyük çaba sarf etti. Annesi, kızını sakinleştirmek için ilk etapta ambulansa binmekten vazgeçti. Ancak ailenin yakını olan polis memurunun olay yerine gelerek küçük kızı kucağına alması üzerine kadın sürücü ambulansa binerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes başladı! İran'dan 'Son darbeyi vurduk' mesajı

İsrail-İran savaşında dünyanın beklediği haber geldi
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı! Dehşet anları kamerada

Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
Erkekler mi daha çok gidiyor kadınlar mı? İşte Türkiye'nin göç haritası

Türkiye'nin göç haritası! Erkekler mi daha çok gidiyor kadınlar mı?
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.