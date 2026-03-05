Haberler

Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

İstanbul'da bir çocuk, kendisinden yaşça büyük çocuklar tarafından tekme tokat dövüldü. Küçük çocuğun ağlayarak "Yapma" diye yalvarması kahrederken, skandal anlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da bir çocuğun, kendisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darbedilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAKİKALARCA DÖVDÜLER

İstanbul'da küçük bir çocuğun, kendisinden yaşça büyük bir grup tarafından darp edildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Küçük çocuğun saldırı sırasında gözyaşları içinde "Yapma" diyerek yalvarması izleyenlerin içini sızlatırken, çevredekilerin ihbarı ve görüntülerin yayılması üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin
