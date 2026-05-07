Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları tutuklandı

Burdur'da silahla öldürüldükten sonra gömülen ve yakılan Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları Ilyas Umut D. ve Ataberk S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın detayları ve soruşturma süreci devam ediyor.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesi dün gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. de ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayetin işlendiği silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu. Şüpheli İlyas Umut D. ile Ataberk S., emniyetteki işlemlerin ardından bugün tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Kübra'yı neden öldürdünüz?' sorusunda ise şüpheliler sessiz kaldı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tarafından 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
