Haberler

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında İzzet Yıldızhan'a tahliye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu bulunan türkücü İzzet Yıldızhan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu bulunan türkücü İzzet Yıldızhan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu sanıkların yargılanmasına ise 22 Haziran'da başlanacak.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir süredir cezaevinde bulunan türkücü İzzet Yıldızhan, avukatlarının itirazı ve dosyadaki mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Mahkeme heyeti sanık hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını ve Yıldızhan'ın tutuksuz yargılanmasını kararlaştırırdı.

Cinayet dosyası kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından duruşma günü de netleşti. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu sanıklar, 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var

Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var