Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında İzzet Yıldızhan'a tahliye

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu bulunan türkücü İzzet Yıldızhan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu sanıkların yargılanmasına ise 22 Haziran'da başlanacak.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir süredir cezaevinde bulunan türkücü İzzet Yıldızhan, avukatlarının itirazı ve dosyadaki mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Mahkeme heyeti sanık hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını ve Yıldızhan'ın tutuksuz yargılanmasını kararlaştırırdı.

Cinayet dosyası kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından duruşma günü de netleşti. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu sanıklar, 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

