KRT TV'ye bombalı saldırı girişiminde bulunan şahıs yakalandı
KRT TV'ye bir şahıs bombalı saldırı girişiminde bulundu. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen şahıs, polis tarafından yakalandı.
KRT TV'ye yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Yaşanan olay paniğe neden oldu.
ŞAHIS YAKALANDI
KRT TV kanal binasına zorla giriş yapan bir şahıs, üzerinde el bombası olduğunu iddia etti. Şahıs emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa