KRT TV'ye bombalı saldırı girişiminde bulunan şahıs yakalandı

KRT TV'ye yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Yaşanan olay paniğe neden oldu.

ŞAHIS YAKALANDI

KRT TV kanal binasına zorla giriş yapan bir şahıs, üzerinde el bombası olduğunu iddia etti. Şahıs emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.