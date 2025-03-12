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Krom Fabrikasında Trajik Olay: Genç Mühendis Hayatını Kaybetti

Krom Fabrikasında Trajik Olay: Genç Mühendis Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir krom fabrikasında taş kırma makinesine düşen 33 yaşındaki mühendis Çağrı Baş, hayatını kaybetti. Olayın ardından eşinin 7 aylık hamile olduğu bilgisi dikkat çekti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde krom fabrikasındaki taş kırma makinesinin içine düşen genç mühendis Çağrı Baş hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ferro krom fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi. Fabrikada görev yapan 33 yaşındaki mühendis Çağrı Baş, taş kırma ve eleme makinesinin içine düşerek feci şekilde can verdi. Eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Baş'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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