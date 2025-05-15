Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Gözaltı

Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Gözaltı
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Niğde merkezli gerçekleştirilen operasyonda, vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan bir örgütle ilişkili 10 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlar sonucunda tutuklamalar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirip bu kartlarla alışveriş yapan örgüte yönelik Niğde merkezli gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında, vatandaşların kredi kartı bilgilerini bilişim yoluyla ele geçirip bu kartlarla alışveriş yapan bir örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Niğde merkezli olmak üzere Mersin, Hatay, Manisa, İstanbul ve Gaziantep illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari olan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 9 cep telefonu, 8 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, 1 harici hard disk, 1 flaş bellek ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen bir kol saati ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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