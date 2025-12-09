Haberler

İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasındaki sınırı yardım geçişi için yeniden açtı

İsrail Savunma Bakanlığı, Eylül ayından bu yana kapalı olan Kral Hüseyin Köprüsü'nün yardım ve mal geçişleri için yeniden açılacağını duyurdu. Sınırda güvenlik düzenlemeleri sıkılaştırıldı.

İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi, eylül ayından bu yana kapalı olan Kral Hüseyin Köprüsü'nün (Allenby Sınır Kapısı) Ürdün'den Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne yardım ve mal geçişleri için yeniden açılacağını bildirdi.

İsrail, eylül ayında düzenlenen silahlı saldırıdan bu yana geçişlere kapatılan Kral Hüseyin Köprüsü'ne (Allenby Sınır Kapısı) yönelik yeni bir karar aldı. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınırın yardım ve mal geçişleri için yeniden açılacağını bildirdi. Yetkili, son haftalarda hem İsrail hem de Ürdün tarafında "güvenlik düzenlemelerinin" yapıldığını söyleyerek, "Buna ek olarak, Ürdünlü şoförlere ve kamyonların içeriklerine yönelik tarama ve güvenlik profilleme prosedürleri sıkılaştırıldı ve sınır kapısını güvence altına almak için özel güvenlik kuvvetleri görevlendirildi" dedi. Yetkili, bu düzenlemelerin ardından, "siyasi kademenin talimatı doğrultusunda", sınır kapısının yarından itibaren Batı Şeria'ya ve oradan Gazze Şeridi'ne gidecek yük taşımacılığı için yeniden açılacağını ifade etti.

Sınırda saldırı gerçekleştirilmişti

İsrail ordusu, 18 Eylül'de Kral Hüseyin Köprüsü yakınında silahlı saldırı gerçekleştirildiğini; saldırganın, Ürdün'den Gazze'ye yardım taşıyan bir kamyon şoförü olduğunu bildirmişti. Saldırıda 2 İsrailli asker ölmüştü. - TEL AVİV

