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Krakow'da pazar meydanındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, en az 15 kişi yaralandı

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Krakow'da pazar meydanındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, en az 15 kişi yaralandı
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Krakow'da pazar meydanına gelen bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerince yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polonya'nın Krakow kentinde pazar meydanında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı.

Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Polisten yapılan ilk açıklamada, yerel saatle 15.00 sıralarında kentin ana pazar meydanına gelen bir araçtan etrafa rastgele ateş açıldığı, ilk bilgilere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, en az 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından vurularak yaralanan saldırganın hastaneye sevk edildiği belirtildi. Ameliyata alınan 24 yaşındaki Polonya vatandaşı şüphelinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin ikinci en büyük şehrinde yaşanan trajik olayın ardından güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığını belirterek, İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski'nin kendisini gelişmelere ilişkin bilgilendirdiğini kaydetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre yakalanan saldırganın askeri kıyafet giydiği, saldırıda kullanılan araçta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği öğrenildi. Saldırıda kullanılan silahın ordunun envanterinde bulunan silahlarla aynı türde olduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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