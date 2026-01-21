Haberler

Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Şelmo 73 petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayın nedeni için inceleme başlatıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait bir petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgede üretim faaliyeti yürüten Şelmo 73 petrol kuyusunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sahada görevli personel, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, küçük çapta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - BATMAN

