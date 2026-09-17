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Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur hakkında yakalama kararı

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MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında yakalama kararı verildi.

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında yakalama kararı verildi. Kıbrıs'ta olduğu belirlenen Uğur'un yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, 3 şüpheli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, müteveffanın cezaevi koğuş arkadaşları ile olayın meydana geldiği dönemde görev yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, ölümün meydana geldiği dönemde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Eylül 2026 günü saat 07.00'de İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emekli Deniz Yüzbaşı ve müteveffa Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan, önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen eski Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan olduğu bildirildi.

Öte yandan, emekli Jandarma Albayı ve Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta bulunduğu tespit edildi. Uğur'un yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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