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Kozan Kalesi eteklerinde çıkan yangın söndürüldü

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kozan Kalesi eteklerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi eteklerinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kozan Kalesi eteklerinde bulunan çalılık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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