Kozan'da Seyir Halindeki Kamyonun Kasasında Yangın Çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kozan ilçesi Adana Caddesi üzerindeki tarihi Roma köprüsü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü kamyonu durdururken, yangına çevredeki esnaf tüplerle müdahale etti. Olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiği kapatırken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda araçta maddi hasar oluştu.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA