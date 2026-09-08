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Kozan’da orman yangını: 40 ev tahliye edildi, 3 uçak ve 9 helikopter havada

Kozan’da orman yangını: 40 ev tahliye edildi, 3 uçak ve 9 helikopter havada
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Adana’nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınıyla alakalı Adana Valiliği açıklama yayınladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınıyla alakalı Adana Valiliği açıklama yayınladı. Açıklamada 40 evin tahliye edildiği, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sürüyor. Adana Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangına 3 uçak ve 9 helikopter ile müdahale edildiği bildirilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde gece başlayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeriyle müdahale edilmektedir. Ayrıca 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye ve 15 diğer araç olmak üzere toplam 112 araç ve 476 personel yangın bölgesinde yangına müdahale etmektedir. Enizçakırı Mahallesi'nde 40 ev tahliye edilmiştir."

Ayrıca, Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı yangınlarda toplam 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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