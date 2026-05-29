Arazi anlaşmazlığı cinayetine 3 tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 26 Mayıs'ta Kurban Bayramı arifesinde ilçedeki kurban pazarında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 4 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı kavgada başından vurulan Sinan Köten ağır yaralanırken M.K. ve K.K. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Köten kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda olay yerinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T., M.T. ve E.T. tutuklandı. Şüpheli E.G. adli kontrol şartıyla, F.T. ile Y.T. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralanan M.K. ile K.K.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı