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Koyun otlatırken kanala düşen çocuk kayboldu

Şanlıurfa'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen çocuk kayboldu.

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Şanlıurfa'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen çocuk kayboldu. Çocuğu bulmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahallenin yakınından geçen DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında koyun otlatan 14 yaşındaki Mahmut Devizan, iddiaya göre ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Çocuğun kanala düştüğünü görenler durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak çalışma başlattı. Sualtı polisleri akıntının çok fazla olduğu kanala girerek çocuğa ulaşmaya çalıştı. Kanalın yaklaşık 15 kilometrelik bölümünde arama yapan ekipler, henüz çocuğa ulaşmaya başaramazken vatandaşlar da bölgeye akın ederek çalışmaları izledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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