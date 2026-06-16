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Kelkit Çayı'nda kaybolan kız 31 gündür aranıyor

Kelkit Çayı'nda kaybolan kız 31 gündür aranıyor
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasının şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilen 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları 31'inci gününde de devam ediyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasının şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilen 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları 31'inci gününde de sürüyor.

Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, sürücü ise ağır yaralanmıştı. Araçta bulunan 16 yaşındaki E.N.H. isimli kızın ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilmişti. Olay sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ve dalgıç polisler, 31 gündür kayıp kızı arıyor. Su seviyesi yükselen Kelkit Çayı güzergahında hem karada, hem havadan hem de suda arama çalışması yürütülüyor. Kelkit Çayı'nın hırçın akan suyunda çalışma yürüten ekipler, kayıp kızdan bir iz bulmaya çalışıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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